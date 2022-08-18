МИД России: Ждем ответа от Армении

Россия ожидает ответа на ноту, направленную вчера Армении со стороны МИД России.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос портала News.ru.
"Сегодня состоялся конструктивный разговор между временным поверенным в делах России в Армении и руководством МИД этой страны. Ждем ответа", - сказал он.
Напомним, Россия направила ноту Армении 17 августа. Причиной стало обвинения в адрес Москвы в причастности ко взрыву в торговом центре "Сурмалу".