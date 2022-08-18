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МИД России: Ждем ответа от Армении

МИД России: Ждем ответа от Армении Россия ожидает ответа от Армении по поводу ноты, которую Россия направила Армении вчера.
В регионе
18 августа 2022 г. 17:36
МИД России: Ждем ответа от Армении

Россия ожидает ответа на ноту, направленную вчера Армении со стороны МИД России.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос портала News.ru.

"Сегодня состоялся конструктивный разговор между временным поверенным в делах России в Армении и руководством МИД этой страны. Ждем ответа", - сказал он.

Напомним, Россия направила ноту Армении 17 августа. Причиной стало обвинения в адрес Москвы в причастности ко взрыву в торговом центре "Сурмалу".

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Версия на английском языке MFA: Russia is waiting for reply to its note of protest to Yerevan
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Ermənistandan cavab gözləyirik"

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