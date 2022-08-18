МИД России: Ждем ответа от Армении

Россия ожидает ответа от Армении по поводу ноты, которую Россия направила Армении вчера.

Россия ожидает ответа на ноту, направленную вчера Армении со стороны МИД России.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос портала News.ru.

"Сегодня состоялся конструктивный разговор между временным поверенным в делах России в Армении и руководством МИД этой страны. Ждем ответа", - сказал он.

Напомним, Россия направила ноту Армении 17 августа. Причиной стало обвинения в адрес Москвы в причастности ко взрыву в торговом центре "Сурмалу".