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МИД России заявил о попытках Запада навредить российско-армянскому партнерству

МИД России заявил о попытках Запада навредить российско-армянскому партнерству Страны Запада "грязными методами" шантажируют Армению, настраивая против партнерства с Россией.
В регионе
4 августа 2023 г. 09:40
МИД России заявил о попытках Запада навредить российско-армянскому партнерству

Страны Запада "грязными методами" шантажируют Армению, настраивая против партнерства с Россией.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Как отметил дипломат, сегодня между Москвой и Ереваном налажена "плотная внешнеполитическая координация" в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.

"Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы - санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, "больше дыма, чем шашлыка", - подчеркнул Гончар.

Он отметил, что все могли "неоднократно убедиться на примерах в различных частях мира", в том числе и на постсоветском пространстве, "чем оборачивается западная "дружба". "Рассчитываем на мудрость наших армянских друзей. Со своей стороны настроены, как и прежде, решать все проблемные моменты в союзническом ключе, в рамках прямого и откровенного диалога", - резюмировал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Qərb dövlətləri Ermənistanı çirkli üsullarla şantaj edir”

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