МИД России запретил въезд восьми американским чиновникам

Россия запрещает въезд в страну восьми гражданам США, в том числе генпрокурору США и министру внутренней безопасности США.

Россия запрещает въезд в страну восьми гражданам США, в том числе генпрокурору США и министру внутренней безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил МИД РФ.

"В ответ на введенные 2 марта текущего года администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса: Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс, советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй, директор ФБР; Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - добавил МИД.