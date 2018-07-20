МИД России выразило протест послу Греции

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Посол Греции вызван в МИД России, ему выражен протест из-за антироссийских заявлений Афин в связи с высылкой российских дипломатов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"20 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", — говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

Напомним, что греческая газета "Катимерини" 11 июля со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".