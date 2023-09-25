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МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ Посол Болгарии Атанас Крыстин был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви.
В регионе
25 сентября 2023 г. 17:45
МИД России выразил протест послу Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

Посол Болгарии Атанас Крыстин был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест из-за высылки из Софии священников Русской православной церкви.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МД РФ.

"Очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по "борьбе с российским влиянием", неизбежно обернется неприятными последствиями – прежде всего для его инициаторов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана.

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