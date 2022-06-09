МИД России внес коррективы в высказывания Сергея Лаврова о селе Фаррух

На официальном сайте Министерства иностранных дел России внесены коррективы в высказывания Сергея Лаврова относительно Ходжалинского села Фаррух на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

На официальном сайте Министерства иностранных дел России внесены коррективы в высказывания Сергея Лаврова относительно Ходжалинского села Фаррух на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

Как сообщает Report, на вопрос о селе Фаррух Лавров ответил следующим образом:

"С точки зрения деэскалации ситуации в Карабахе есть определенные результаты. Рассчитываем, что запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы будет содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов типа Фарруха в зоне ответственности российского миротворческого контингента".

Ранее начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.