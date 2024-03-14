В стоп-лист МИД РФ вошел пресс-секретарь Госдепа США и президент компании Lockheed Martin

МИД России обнародовал список попавших под санкции американцев.

МИД России обнародовал список попавших под санкции американцев.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в него вошли пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер, американский экс-посол Джон Салливан, бывший первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Кроме того, в стоп-лист включены президент компании Lockheed Martin Шамале Литтлфилд, создатель ЧВК Blackwater Альфред Кларк, а также заместитель командующего армией США в Европе и двое спецагентов ФБР, замглавы ряда министерств.

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Въезд в Россию закрывается для 227 американцев, "причастных к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США".

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД России.

В нем сказано, что это ответные меры на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан РФ. Расширение российского стоп-листа преследует цель "закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор".