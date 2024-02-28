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МИД РФ: Требования вывести российских пограничников - недружественное поведение Еревана

МИД РФ: Требования вывести российских пограничников - недружественное поведение Еревана Требования вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана
В регионе
28 февраля 2024 г. 16:12
МИД РФ: Требования вывести российских пограничников - недружественное поведение Еревана
Мария Захарова

Требования вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

По ее словам, Москва не получала от Армении требование к российским пограничникам покинуть аэропорт Звартноц:

"Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенного государства", - добавила она.

По ее словам, в Москве заявление спикера парламента Армении Симоньяна рассматривается как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Simonyana cavab verib: Onun sözləri qeyri-dost davranışlardır

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