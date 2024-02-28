МИД РФ: Требования вывести российских пограничников - недружественное поведение Еревана

Требования вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана

Требования вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

По ее словам, Москва не получала от Армении требование к российским пограничникам покинуть аэропорт Звартноц:

"Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенного государства", - добавила она.

По ее словам, в Москве заявление спикера парламента Армении Симоньяна рассматривается как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана.