Требования вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц - очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана.
Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.
По ее словам, Москва не получала от Армении требование к российским пограничникам покинуть аэропорт Звартноц:
"Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенного государства", - добавила она.
По ее словам, в Москве заявление спикера парламента Армении Симоньяна рассматривается как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана.