МИД России: Транскаспийский трубопровод должен быть согласован со всеми странами Каспия

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Прокладка транскаспийских трубопроводов должна быть согласована всеми прикаспийскими странами.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства России, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

"Когда и если появятся реальные планы строительства транскаспийских трубопроводов, любая из прикаспийских стран, если сочтет это необходимым, сможет включиться в процедуру оценки возможных последствий от таких конструкций для экологии Каспия, причем еще на этапе проектирования", - заявил И.Братчиков.