МИД России: Страны, неприсоединившиеся к акции США и Великобритании, демонстрируют ответственный подход

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ США и Великобритания оказывали колоссальное давление на своих партнеров по ЕС и НАТО.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Мы понимаем, какое колоссальное давление Лондон и Вашингтон - у нас нет в этом теперь сомнений - оказывали на своих партнеров, как ни странно они говорят, по ЕС и НАТО. Мы прекрасно понимаем, какое нечеловеческое давление они оказывали на партнеров, используя как раз принцип проявления солидарности и реализации единого внешнеполитического курса", - заявила М.Захарова.

По ее словам, бенефициаром "дела Скрипаля" являются Лондон и Вашингтон.

"Мы исходим из того, что страны, которые не присоединились к этой акции, демонстрируют ответственный подход не только к двусторонним отношениям к Российской Федерации, но, в первую очередь, к международному праву", - подчеркнула представитель министерства.

Она выразила мнение, что любое государство может стать объектом политической, информационной агрессии и провокации, когда без суда и следствия, без предъявления конкретных фактов может быть предъявлено обвинение в любом преступлении.

На данный момент 26 стран приняли решение по высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении российского экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Отметим также, что Болгария и ЕС отозвали своих послов из России. Великобритания уже выслала 23 российских дипломата, США вышлют 60, Украина – 13, Канада – 4, Германия – 4, Франция – 4, Польша – 4, Чехия – 3, Литва – 3, Молдова – 3, Австралия, Албания, Дания, Нидерланды, Италия, Испания – по 2, Хорватия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Швеция, Ирландия – по 1.