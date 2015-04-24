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    МИД России: Мы будем следить за тем, как пройдет саммит Восточного партнерства

    Но уже очевидно, что наша реакция будет достаточно жесткой и принципиальной

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Россия относится негативно к развитию программы Восточное партнерство". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, комментируя отношение Москвы к  предстоящему 21-22 мая в Риге саммиту Восточного Партнерства. 

    "Мы будем следить за тем, как будет проходить саммит в Риге. Но уже очевидно, что наша реакция будет достаточно жесткой и принципиальной, поскольку мы видим, куда движется это партнерство и какие оттенки оно приобретает со стороны участников этой программы", - заявил Лукашевич. 

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