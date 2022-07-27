О нас

МИД РФ: Москва выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания

МИД РФ: Москва выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении она продвигает исключительно созидательную повестку и ни с кем не собирается конкурировать.
В регионе
27 июля 2022 г. 17:28
МИД РФ: Москва выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания

Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении она продвигает исключительно созидательную повестку и ни с кем не собирается конкурировать.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на еженедельном брифинге.

Дипломат рассказал, на каких принципах должна основываться нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. "Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, как мы не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года",- заявил он.

Он также отметил, что Россия не возражает против подключения внерегиональных игроков, если они будут действовать в русле упомянутых договоренностей и будут способствовать их реализации. При этом он подчеркнул, что главное - не допускать дублирование и "подковерных игр с целью кого-то ослабить, вставить палки в колеса", так как российской стороне с подобной практикой со стороны упомянутых акторов приходилось неоднократно сталкиваться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Moscow favors turning South Caucasus into region of peace and prosperity
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Moskva Cənubi Qafqazın sülh və firavanlıq regionuna çevrilməsinin tərəfdarıdır”

Самое читаемое

Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
21 июля 2022 г. 11:54
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
21 июля 2022 г. 15:32
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi