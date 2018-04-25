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    МИД России рекомендовал избегать массового скопления людей в Ереване

    Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам России, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей на фоне продолжающихся протестных акций, передает Report.

    "Новая волна демонстраций в городе Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, опубликованном в Twitter.

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