МИД России рекомендовал избегать массового скопления людей в Ереване

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам России, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей на фоне продолжающихся протестных акций, передает Report.

"Новая волна демонстраций в городе Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, опубликованном в Twitter.