МИД России: Рассматривается вопрос введения визового режима с Украиной

Россия рассматривает вопрос о введении визового режима для граждан Украины.

Россия рассматривает вопрос о введении визового режима для граждан Украины.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее визовый режим с Россией был введен со стороны Киева.

С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян, правительство одобрило это предложение 17 июня. 6 сентября замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия рассматривает ответные меры на введение виз со стороны Украины.

По его словам, граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз до 1 января 2023 года.