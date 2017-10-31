МИД России рассматривает отмену визового режима с Грузией

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин не исключил, что визовый режим для граждан Грузии может быть отменен на взаимной основе.

Как сообщает Report, об этом он заявил в интервью газете "Известия". "Не исключаем возможность введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе. Другое дело, что продвигаться к этому пока трудно. Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси", - сказал Карасин, добавив, что при принятии соответствующего решения необходимо учитывать рост трансграничных угроз, в том числе террористической, а также нелегальную миграцию.

Карасин уточнил, что российская сторона передала Грузии конкретные предложения о введении безвизового режима для членов авиаэкипажей.

"С удовлетворением отмечаем, что за 2016 год число виз, выданных нашей секцией интересов в Тбилиси, почти удвоилось, достигнув 40 тыс. А в нынешнем году этот показатель, судя по всему, будет еще выше", - сказал замминистра.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе подтвердил "Известиям", что визовые вопросы стоят в повестке переговоров с Карасиным в середине ноября в Праге. "Есть некоторые технические аспекты, которые сложны. Соответствующие авиационные ведомства дадут свои предложения по этому вопросу. И тогда у меня на руках будет более детальная информация", - сказал он.