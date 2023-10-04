В МИД России прокомментировали отмену пятисторонней встречи в Гранаде

Это суверенное право каждой страны определять свою позицию, политику

Решение Азербайджана не принимать участие на встрече в Гранаде является его суверенным правом.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос News.ru об отмене запланированной на 5 октября пятисторонней встречи в испанской Гранаде.

"Это суверенное право каждой страны определять свою позицию, политику. В данном случае речь идет о встрече, в которой мы не участвовали. Поэтому комментировать решения сторон не считаю необходимым. Тем более Баку регулярно объясняет и информационно комментирует все свои шаги",- сказала Захарова.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии. Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая являлась участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.