О нас

В МИД России прокомментировали отмену пятисторонней встречи в Гранаде

В МИД России прокомментировали отмену пятисторонней встречи в Гранаде Это суверенное право каждой страны определять свою позицию, политику
В регионе
4 октября 2023 г. 15:39
В МИД России прокомментировали отмену пятисторонней встречи в Гранаде

Решение Азербайджана не принимать участие на встрече в Гранаде является его суверенным правом.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос News.ru об отмене запланированной на 5 октября пятисторонней встречи в испанской Гранаде.

"Это суверенное право каждой страны определять свою позицию, политику. В данном случае речь идет о встрече, в которой мы не участвовали. Поэтому комментировать решения сторон не считаю необходимым. Тем более Баку регулярно объясняет и информационно комментирует все свои шаги",- сказала Захарова.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в Испанию, где должна была состояться встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии. Причиной тому стала деструктивная позиция Франции, которая являлась участником планируемой пятисторонней встречи, а также несогласия Парижа и Берлина по поводу участия Турции в ней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Qranada görüşünün ləğv edilməsinə münasibət bildirib

Самое читаемое

В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
28 сентября 2023 г. 13:56
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
28 сентября 2023 г. 22:02
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi