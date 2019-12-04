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МИД России прокомментировал высылку двух своих дипломатов из Германии

МИД России прокомментировал высылку двух своих дипломатов из Германии
​Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства

Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Как передает Report, об этом "РИА Новости" сообщили в МИД РФ.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - указали в министерстве.

"Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - указали в российском ведомстве.

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