МИД России прокомментировал высылку двух своих дипломатов из Германии

Российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Как передает Report, об этом "РИА Новости" сообщили в МИД РФ.

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - указали в министерстве.

"Политизированный подход к вопросам следствия не допустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - указали в российском ведомстве.