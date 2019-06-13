​МИД России призвал не использовать инцидент с танкерами против Ирана

Инцидент с танкерами в Оманском заливе не должен использоваться для нападок на Тегеран.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

По словам замминистра, произошедшее не должно быть использовано для нагнетания обстановки в антииранском ключе.

"Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден", - сказал Рябков.