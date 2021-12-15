МИД России приветствует настрой Турции и Армении на нормализацию отношений

Россия приветствует настрой Турции и Армении на нормализацию отношений.

Россия приветствует настрой Турции и Армении на нормализацию отношений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Россия исходит из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствовал бы оздоровлению общей обстановки в регионе. Это помогло бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства", - заявила М.Захарова.

Захарова отметила, что Москва приветствует, демонстрируемый Анкарой и Ереваном настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации: "Назначение сторонами для этих целей специальных представителей, на наш взгляд, логичный и разумный шаг в развитии обоюдного стремления".

Захарова отметила, что РФ готова содействовать этому процессу.