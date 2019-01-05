МИД России предупредил своих граждан об опасности поездок за рубеж

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам соблюдать осторожность при поездках за границу, если существуют основания полагать, что к ним могут возникнуть претензии у американских правоохранительных органов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам замминистра, американские власти продолжают «охоту» на российских граждан, поэтому МИД призывает соотечественников взвешивать последствия поездок за рубеж, поскольку «безопасных мест, по сути дела, нет, гарантий нет».

Россияне задерживаются в третьих странах по запросам США и выдаются Вашингтону. «Поэтому здесь необходимо проявлять осторожность», — отметил Рябков.

Он добавил, что российские дипломаты запросили консульский доступ к Дмитрию Макаренко, задержанному ранее на острове Сайпан по запросу ФБР.