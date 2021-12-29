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МИД России предложил Турции и Армении содействие в любом вопросе

МИД России предложил Турции и Армении содействие в любом вопросе Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме".
В регионе
29 декабря 2021 г. 15:51
МИД России предложил Турции и Армении содействие в любом вопросе

Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме".

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах", - заявил Рудунко.

"При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - подчеркнул замминистра.

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Версия на английском языке Russia offers its mediation to Turkey and Armenia in any issue

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