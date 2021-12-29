МИД России предложил Турции и Армении содействие в любом вопросе

Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме".

Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме".

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах", - заявил Рудунко.

"При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - подчеркнул замминистра.