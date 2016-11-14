МИД России: Подключение Турции к переговорам по Сирии будет полезным

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Москва считает полезным подключение в будущем Турции и Ирака к трехсторонним переговорам с участием Тегерана и Дамаска по урегулированию в Сирии.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"У сирийцев есть идеи о том, как находить общий язык с разношерстной оппозицией. Есть и другие заинтересованные государства: Ирак, Турция, участие которых (в трехсторонних переговорах - ред.), в будущем, наверное, будет полезно", - сказал З.Кабулов.