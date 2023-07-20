МИД России: Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам и Азербайджана, и Армении

Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана так и Армении, а также стран региона, в том числе Турции. В связи с этим мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партерами в совместном российско-турецком центре мониторинга в Аг

Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении, а также стран региона, в том числе Турции.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции о выводе российских миротворцев из Карабаха.

"В связи с этим мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партерами в совместном российско-турецком центре мониторинга в Агдамском районе", - заявила Захарова.

Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают играть важную стабилизирующую роль в Карабахе.

"Напомню, что российские миротворцы продолжают играть важную стабилизирующую роль в Карабахе. Их основная функция-поддержание режима прекращения огня", - заключила она.