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МИД России: Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам и Азербайджана, и Армении

МИД России: Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам и Азербайджана, и Армении Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана так и Армении, а также стран региона, в том числе Турции. В связи с этим мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партерами в совместном российско-турецком центре мониторинга в Аг
В регионе
20 июля 2023 г. 13:46
МИД России: Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам и Азербайджана, и Армении

Поддержка мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Азербайджана, так и Армении, а также стран региона, в том числе Турции.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Турции о выводе российских миротворцев из Карабаха.

"В связи с этим мы отмечаем слаженное взаимодействие с турецкими партерами в совместном российско-турецком центре мониторинга в Агдамском районе", - заявила Захарова.

Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают играть важную стабилизирующую роль в Карабахе.

"Напомню, что российские миротворцы продолжают играть важную стабилизирующую роль в Карабахе. Их основная функция-поддержание режима прекращения огня", - заключила она.

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