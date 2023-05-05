МИД России: отношения РФ и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

Отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы он не случился.
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"Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", - сказал С.Рябков.
Он добавил, что Россия готова использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность страны и ее руководства.
"Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому", — заключил он.