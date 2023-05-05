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МИД России: отношения РФ и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

МИД России: отношения РФ и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта Отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы он не случился.
В регионе
5 мая 2023 г. 02:41
МИД России: отношения РФ и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта

Отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся на грани открытого вооруженного конфликта, но Москва работает над тем, чтобы он не случился.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", - сказал С.Рябков.

Он добавил, что Россия готова использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность страны и ее руководства.

"Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому", — заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “ABŞ-la münasibətlər açıq silahlı münaqişə ərəfəsindədir”

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