 Наверх

МИД России осудил санкции против главы внешнеполитического ведомства Ирана

МИД России осудил санкции против главы МИД Ирана

МИД России осуждает санкции против главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге.

"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран. Это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", - сказал С.Рябков.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!