МИД России осудил санкции против главы внешнеполитического ведомства Ирана

МИД России осуждает санкции против главы внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге.

"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран. Это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", - сказал С.Рябков.