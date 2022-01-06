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МИД России оценивает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность страны

МИД России оценивает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность страны Москва рассматривает последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с решением Со
В регионе
6 января 2022 г. 15:21
МИД России оценивает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность страны

Москва рассматривает последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - отмечается в заявлении.

Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ по содействию проведению контртеррористической операции в республике.

"Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - говорится в документе.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане.

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Версия на английском языке Russia views events in Kazakhstan as external attempt to undermine country’s integrity
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Qazaxıstandakı hadisələri ölkənin bütövlüyünə xaricdən qəsd kimi qiymətləndirir

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