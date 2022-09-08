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МИД России объявил румынского дипломата персоной нон грата

МИД России объявил румынского дипломата персоной нон грата МИД России вручило румынскому дипломату ноту о признании персоной нон грата.
В регионе
8 сентября 2022 г. 12:53
МИД России объявил румынского дипломата персоной нон грата

МИД России вручило румынскому дипломату ноту о признании персоной нон грата.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

"8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константин Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Румынии в Москве", - сказано в сообщении.

МИД РФ отметил, что данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной "ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata дипломата посольства России в Бухаресте".

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