​МИД: России непонятно, почему в Ереване установлен памятник Гарегину Нжде

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Для России основным индикатором официальной позиции Еревана по вопросу сохранения исторической правды Великой Отечественной войны (ВОВ) является отношение к празднику 9 мая - Дню победы.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя установку памятника Гарегину Нжде в Ереване.

"Наше отношение к ВОВ все прекрасно знают. Наше отношение к каким-либо формам возрождения, героизации любых проявлений нацизма, неонацизма и экстремизма тоже все знают. Для нас непонятно, почему установлен указанный памятник", - заявила М.Захарова.

Она напомнила, что Армения входит в число соавторов традиционной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - ее название звучит, как "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, связанной с видами нетерпимости".