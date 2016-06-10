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    ​МИД: России непонятно, почему в Ереване установлен памятник Гарегину Нжде

    Отношение России к проявлениям нацизма и его героизации все прекрасно знают

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Для России основным индикатором официальной позиции Еревана по вопросу сохранения исторической правды Великой Отечественной войны (ВОВ) является отношение к празднику 9 мая - Дню победы.

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя установку памятника Гарегину Нжде в Ереване.

    "Наше отношение к ВОВ все прекрасно знают. Наше отношение к каким-либо формам возрождения, героизации любых проявлений нацизма, неонацизма и экстремизма тоже все знают. Для нас непонятно, почему установлен указанный памятник", - заявила М.Захарова.

    Она напомнила, что Армения входит в число соавторов традиционной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - ее название звучит, как "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, связанной с видами нетерпимости".

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