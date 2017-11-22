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    МИД России направил ноту в Париж в связи с задержанием Керимова

    В МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Сулеймана Керимова

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ МИД России направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев на заседании палаты.

    "В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", - заявил К.Косачев.

    Он также отметил, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

    Парламентарий подчеркнул, что российскому политику "по состоянию на сейчас до сих пор не представлено обвинение и не определена мера пресечения".

    Отметим, что российский сенатор Сулейман Керимов 20 ноября был задержан французской полицией в Ницце. Местные СМИ отмечают, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов во Франции.

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