МИД России направил ноту в Париж в связи с задержанием Керимова

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ МИД России направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава международного комитет Совфеда Константин Косачев на заседании палаты.

"В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", - заявил К.Косачев.

Он также отметил, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

Парламентарий подчеркнул, что российскому политику "по состоянию на сейчас до сих пор не представлено обвинение и не определена мера пресечения".

Отметим, что российский сенатор Сулейман Керимов 20 ноября был задержан французской полицией в Ницце. Местные СМИ отмечают, что его подозревают в уклонении от уплаты налогов во Франции.