МИД России: Нам нужна не "встреча ради встречи"

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Москва считает пока преждевременным созыв 18 декабря министерской встречи по Сирии в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В последние дни в ряде СМИ со ссылкой на публичные высказывания некоторых зарубежных партнеров появились утверждения о том, что Россия якобы изменила свою позицию в сирийском вопросе, - говорится в комментарии. - В этой связи хотели бы внести ясность в отношении российских подходов по Сирии. Они, как известно, носят принципиальный характер. Мы их не меняли и менять не собираемся, а, напротив, намерены решительно отстаивать, в том числе и в рамках сформировавшегося в Вене формата "Международной группы поддержки Сирии" (МГПС), который считаем оптимальным и перспективным", - подчеркнула она.

"Россия выступает за то, чтобы работа МГПС была продолжена в эффективном ключе с ориентиром на реальное налаживание межсирийского политического процесса - в соответствии с заявлением "Группы", принятым в Вене 14 ноября, - отметила дипломат. - Вместе с тем с учетом того, как развиваются события, считаем пока преждевременным заявлять о готовности к созыву очередного заседания МГПС на уровне министров в Нью-Йорке 18 декабря".

"Для того, чтобы твердо идти вперед по пути содействия сирийскому урегулированию, МГПС, по нашему твердому убеждению, должна соблюдать определенные правила, - обратила внимание Захарова. - Во-первых, строго придерживаться консенсуса при принятии решений. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить присутствие всех без исключения участников "венского формата" на заседаниях "Группы". Во-вторых, принятые решения должны выполняться. В данном случае это относится к вопросам экспертного согласования при координирующей роли Иордании списка действующих в Сирии террористических группировок, а также содействия усилиям спецпосланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры и других сторон по выработке максимально широким спектром представителей сирийской оппозиции переговорной платформы и формирования репрезентативной делегации для переговоров с правительством CAP, как того требует Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года".

"Не имея коллективного представления о том, кто в Сирии террорист, а кто оппозиционер, нельзя вести разговор ни о межсирийском политпроцессе, ни о столь важном и неотложном вопросе, как прекращение огня. Ведь понятно, что никакие переговоры и "замирения" с террористами невозможны", - подчеркнула представитель МИД России.

"Нам нужна не "встреча ради встречи", а такое мероприятие, по итогам которого участники могли бы обратиться в Совет Безопасности ООН с инициативой принятия решений, призванных продвинуть политическое урегулирование в САР на принципах межсирийского национального консенсуса в соответствии с духом и буквой Женевского коммюнике", - заявила Захарова.