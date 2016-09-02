МИД России: Москва будет развивать диалог с Анкарой по антитеррору

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Россия будет возобновлять и развивать диалог по антитеррору с Турцией.

Как передает, об этом РИА Новости заявил директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

"Политические решения были приняты и, конечно, нам следует, и мы несомненно будем сначала возобновлять, а потом развивать и углублять диалог по антитеррору, который у нас с Турцией некоторое время назад велся. Это тем более важно, что во всяком случае у нас к ним много вопросов", - сказал российский дипломат.

Поэтому, по его словам, "необходимо разговаривать, в том числе, а может в нынешних обстоятельствах и, прежде всего, по дипломатической линии".

"Несомненно, мы имеем некоторые ожидания и надежды в связи с тем, что в самое ближайшее время постараемся этот диалог возобновить, надеемся на соответствующее отношение к этому и с турецкой стороны", - добавил И.Рогачев.