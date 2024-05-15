МИД России: Миссия ЕС делает все больше против соседей Армении - РФ, Азербайджана и Ирана

МИД России: Миссия ЕС делает все больше против соседей Армении - РФ, Азербайджана и Ирана

Миссия Евросоюза делает все больше против соседей Армении - России, Азербайджана и Ирана, ведет откровенно провокационную деятельность.

Как передает Report , об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью порталу News.ru

"То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как "источнике безопасности и процветания" Армении". "Более того, деятельность еэсовцев приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер", - сказал он.

По словам Галузина, если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, "то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО".

Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. "Именно этим занимается созданная в 2021 году по решению лидеров Азербайджана, России и Армении трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран", - сказал он. Галузин обратил внимание на то, что под давлением стран Запада в Ереване приняли решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке.

В Москве считают необходимым "скорейшее возобновление полноценной работы группы не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира и процветания региона".