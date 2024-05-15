О нас

МИД России: Миссия ЕС делает все больше против соседей Армении - РФ, Азербайджана и Ирана

МИД России: Миссия ЕС делает все больше против соседей Армении - РФ, Азербайджана и Ирана МИД России: Миссия ЕС делает все больше против соседей Армении - РФ, Азербайджана и Ирана
В регионе
15 мая 2024 г. 02:33
МИД России: Миссия ЕС делает все больше против соседей Армении - РФ, Азербайджана и Ирана

Миссия Евросоюза делает все больше против соседей Армении - России, Азербайджана и Ирана, ведет откровенно провокационную деятельность.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью порталу News.ru

"То, что миссия является инструментом гибридной войны ЕС, подтверждает ее скрытность, неподотчетность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Миссия ведет откровенно провокационную деятельность, вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как "источнике безопасности и процветания" Армении". "Более того, деятельность еэсовцев приобретает все более антиазербайджанский и антииранский характер", - сказал он.

По словам Галузина, если говорить о задачах по обеспечению долгосрочной региональной безопасности, стабильности и социально-экономического развития, "то им совершенно не соответствуют планы западников по милитаризации региона и расширению там военно-политического влияния ЕС и НАТО".

Высокопоставленный дипломат отметил, что Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. "Именно этим занимается созданная в 2021 году по решению лидеров Азербайджана, России и Армении трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран", - сказал он. Галузин обратил внимание на то, что под давлением стран Запада в Ереване приняли решение заморозить трехстороннее взаимодействие и на данном треке.

В Москве считают необходимым "скорейшее возобновление полноценной работы группы не только для разблокирования транспортно-коммуникационной системы Южного Кавказа, но и для установления устойчивого мира и процветания региона".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Aİ missiyası bizə, Azərbaycana qarşı daha çox işlər görür

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi