МИД России: Конвенция по Каспию способствует стабильности в регионе

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Конвенция о правовом статусе Каспийского моря удовлетворяет интересам и приносит пользу всем прикаспийским странам.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание Конвенции о правовом статусе Каспия в текущем году.

"Подписание на V Каспийском саммите в Актау Конвенции о правовом статусе Каспийского моря способствует укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях между странами каспийской пятерки, созданию благоприятных условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества, формированию ясной, правовой ситуации в регионе в целом", - заявила М.Захарова.

Она указала, что документ закрепляет исключительное право и ответственность пяти государств "за судьбу этого уникального водоема".

"Ее положения устанавливают режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспия, и фиксируются принципы неприсутствия вооруженных сил некаспийских государств, использование морского пространства исключительно в мирных целях, регулируют установление границ территориальных вод, рыболовной зоны, разграничения дна, недр в целях пользования, другие вопросы, имеющие жизненно важное значение для прибрежных государств", - добавила представитель российского МИД.

По ее словам, данный документ будет способствовать экономической кооперации, инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности каспийской пятерки, реализации совместных проектов, направленных на ускорение развития и полное раскрытие потенциала в самых передовых отраслях.

"Снижение рисков в одном из важнейших регионов Евразии выгодно всем", - сказала М.Захарова.

Она указала, что работа и выработка над соглашением стала примером того, как государства в мире могут находить развязки по очень сложным вопросам.

"Переговоры шли по-разному на разных этапах. Они шли долго. У каждой страны были свои национальные интересы, что абсолютно нормально и закономерно. Это отличный пример того, как с помощью дипломатии и переговорного процесса удалось принять то решение, которое устраивало бы всех и приносило бы бонусы каждому государству", - подчеркнула представитель российского МИД.