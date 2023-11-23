МИД России: Из сектора Газа удалось вывезти 653 россиянина

Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян.

Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД России.

"Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека", – говорится в сообщении на сайте МИД.

В Москву вчера прибыла следующая группа эвакуированных граждан, в составе которой 28 россиян. Через погранпереход "Рафах" на границе с Египтом территорию анклава покинули еще 82 человека.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Египта, Израиля, Палестины и Катара оказали содействие в проведении эвакуации граждан.