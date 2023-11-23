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МИД России: Из сектора Газа удалось вывезти 653 россиянина

МИД России: Из сектора Газа удалось вывезти 653 россиянина Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян.
В регионе
23 ноября 2023 г. 11:11
МИД России: Из сектора Газа удалось вывезти 653 россиянина

Из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью россиян.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД России.

"Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 553 человека", – говорится в сообщении на сайте МИД.

В Москву вчера прибыла следующая группа эвакуированных граждан, в составе которой 28 россиян. Через погранпереход "Рафах" на границе с Египтом территорию анклава покинули еще 82 человека.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что власти Египта, Израиля, Палестины и Катара оказали содействие в проведении эвакуации граждан.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: 653 Russian citizens taken out of Gaza Strip

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