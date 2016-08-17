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    ​МИД России: Использование ВКС аэродрома в Иране не нарушает резолюцию СБ ООН

    Американцам надо повнимательнее прочитать резолюцию 2231 СБ ООН

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Попытки "притянуть за уши" резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН в случае использования российскими ВКС аэродрома в Иране для нанесения ударов по террористам и обвинить РФ в нарушении этого документа абсолютно беспочвенны.

    Как сообщает Report, об этом заявил в среду ТАСС источник в МИД РФ.

    "Американцам надо повнимательнее прочитать резолюцию 2231 СБ ООН. Формулировки соответствующего пункта, касающиеся поставок вооружений Тегерану, никакого отношения к ситуации с российскими самолетами в Иране не имеют", - отметил собеседник агентства.

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