​МИД России: Использование ВКС аэродрома в Иране не нарушает резолюцию СБ ООН

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Попытки "притянуть за уши" резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН в случае использования российскими ВКС аэродрома в Иране для нанесения ударов по террористам и обвинить РФ в нарушении этого документа абсолютно беспочвенны.

Как сообщает Report, об этом заявил в среду ТАСС источник в МИД РФ.

"Американцам надо повнимательнее прочитать резолюцию 2231 СБ ООН. Формулировки соответствующего пункта, касающиеся поставок вооружений Тегерану, никакого отношения к ситуации с российскими самолетами в Иране не имеют", - отметил собеседник агентства.