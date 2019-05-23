МИД России: Иран имеет право на прекращение выполнения ряда условий ядерной сделки

Международное право позволяет Тегерану приостановить действие ряда условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"С нашей точки зрения, с точки зрения международного права, с точки зрения логики и понимания того, как развивались события последних лет, иранцы имеют полное право совершать подобные шаги на основании резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая в 2015 году одобрила упомянутый план действий. В статье 26 этого документа говорится следующее: "Иран будет рассматривать повторное введение санкций в качестве основания для полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств", - напомнила она.

Дипломат подчеркнула, что в связи с этим никаких претензий к Тегерану в контексте СВПД быть не может.

М.Захарова также отметила, что Вашингтон провоцирует Тегеран на жесткие ответные действия, пытаясь найти повод для прямой конфронтации.

"США взвинчивают обстановку направлением в зону Персидского залива авианосцев, бомбардировщиков. Это сопровождается воинственными заявлениями и необоснованными, ничем неподтвержденными обвинениями в адрес Ирана в некой подрывной деятельности в окружающем его регионе, в создании угроз американским дипломатам в соседнем Ираке", - подчеркнула представитель российского МИД.

По ее словам, санкциями и военным давлением, резкой, агрессивной риторикой в Вашингтоне целенаправленно провоцируют Тегеран на более жесткие ответные действия, ищут повод для прямой конфронтации.

"Это очень опасная линия. Она не только разваливает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но и чревата дестабилизацией всего Ближнего Востока", - добавила дипломат.