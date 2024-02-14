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МИД России: Игорь Ховаев обсудит тему мирного договора между Баку и Ереваном 

МИД России: Игорь Ховаев обсудит тему мирного договора между Баку и Ереваном  Спецпредставитель МИД России по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев находится сейчас в Баку, у него запланированы контакты с азербайджанскими партнерами, в том числе по тематике мирного договора.
В регионе
14 февраля 2024 г. 18:35
МИД России: Игорь Ховаев обсудит тему мирного договора между Баку и Ереваном 

Спецпредставитель МИД России по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев находится сейчас в Баку, у него запланированы контакты с азербайджанскими партнерами, в том числе по тематике мирного договора.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова выразила надежду, что визит Ховаева будет на пользу урегулированию отношений.

"Мы исходим из того, что он продолжит поездку по региону, сможет посетить в ближайшее время, в том числе и Ереван и в дружеском ключе, по-партнерски оговорить все детали для того, чтобы эти контакты были на пользу урегулирования", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: İqor Xovayev Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişi mövzusunu müzakirə edəcək

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