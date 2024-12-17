О нас

МИД России и Ирана подробно обсудили ситуацию в Украине

МИД России и Ирана подробно обсудили ситуацию в Украине Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и гендиректор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу в ходе консультаций подробно обсудили подходы Москвы к российско-украинскому конфликту.
В регионе
17 декабря 2024 г. 23:56
МИД России и Ирана подробно обсудили ситуацию в Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и гендиректор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу в ходе консультаций подробно обсудили подходы Москвы к российско-украинскому конфликту.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи в Москве.

"Иранским коллегам были подробно разъяснены подходы российской стороны к украинскому кризису", - указали в министерстве.

В ведомстве добавили, что при рассмотрении положения на Южном Кавказе стороны подтвердили важность дальнейшего развития платформы регионального сотрудничества в формате "3+3".

"Также в ходе обсуждения тематики Центральной Азии были отмечены важность обеспечения стабильности в данном регионе и большой потенциал сотрудничества с его государствами", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в российском дипведомстве отметили, что стороны доверительно обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также затронули ряд актуальных аспектов двусторонней повестки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi