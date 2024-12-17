МИД России и Ирана подробно обсудили ситуацию в Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и гендиректор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу в ходе консультаций подробно обсудили подходы Москвы к российско-украинскому конфликту.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и гендиректор МИД Ирана по странам Евразии Моджтаба Дамирчилу в ходе консультаций подробно обсудили подходы Москвы к российско-украинскому конфликту.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам их встречи в Москве.

"Иранским коллегам были подробно разъяснены подходы российской стороны к украинскому кризису", - указали в министерстве.

В ведомстве добавили, что при рассмотрении положения на Южном Кавказе стороны подтвердили важность дальнейшего развития платформы регионального сотрудничества в формате "3+3".

"Также в ходе обсуждения тематики Центральной Азии были отмечены важность обеспечения стабильности в данном регионе и большой потенциал сотрудничества с его государствами", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в российском дипведомстве отметили, что стороны доверительно обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также затронули ряд актуальных аспектов двусторонней повестки.