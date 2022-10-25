МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ

МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ.

МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Министерство иностранных дел России ввело ответные ограничения в отношении представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, которые участвуют в поставках военной помощи Киеву.

Также въезд в Россию запрещается ряду депутатов ПАСЕ.

Такое решение принято в ответ на ограничительные меры, нацеленные на сдерживание развития России, говорится в сообщении.