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МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ

МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ.
В регионе
25 октября 2022 г. 20:48
МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ

МИД России добавил в стоп-лист ряд представителей европейских структур и депутатов ПАСЕ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Министерство иностранных дел России ввело ответные ограничения в отношении представителей европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, которые участвуют в поставках военной помощи Киеву.

Также въезд в Россию запрещается ряду депутатов ПАСЕ.

Такое решение принято в ответ на ограничительные меры, нацеленные на сдерживание развития России, говорится в сообщении.

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