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МИД РФ: Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Баку и Ереваном Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
20 декабря 2023 г. 16:55
МИД РФ: Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Баку и Ереваном
Мария Захарова

Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Основная цель и задача [Западного мира] никак не связаны с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а скорее представляют собой попытку занять антироссийскую позицию. Это не имеет отношения к урегулированию длительного кризиса в регионе. Скорее всего, это стремление занять новую антироссийскую позицию, закрепиться в ней в непосредственной близости от нашей страны и предотвратить реализацию всего позитивного, конструктивного и эффективного, что было достигнуто при участии Российской Федерации", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Brussels never been interested in normalizing relations between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Brüssel heç vaxt Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlı olmayıb”

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