МИД РФ: Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.
"Основная цель и задача [Западного мира] никак не связаны с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а скорее представляют собой попытку занять антироссийскую позицию. Это не имеет отношения к урегулированию длительного кризиса в регионе. Скорее всего, это стремление занять новую антироссийскую позицию, закрепиться в ней в непосредственной близости от нашей страны и предотвратить реализацию всего позитивного, конструктивного и эффективного, что было достигнуто при участии Российской Федерации", - сказала Захарова.