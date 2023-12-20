МИД РФ: Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

https://static.report.az/photo/b15aba21-2412-40f2-acf5-5ff8c6b75b69.jpg https://static.report.az/photo/b15aba21-2412-40f2-acf5-5ff8c6b75b69.jpg Мария Захарова

Брюссель никогда не был заинтересован в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге. "Основная цель и задача [Западного мира] никак не связаны с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а скорее представляют собой попытку занять антироссийскую позицию. Это не имеет отношения к урегулированию длительного кризиса в регионе. Скорее всего, это стремление занять новую антироссийскую позицию, закрепиться в ней в непосредственной близости от нашей страны и предотвратить реализацию всего позитивного, конструктивного и эффективного, что было достигнуто при участии Российской Федерации", - сказала Захарова. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Brussels never been interested in normalizing relations between Baku and Yerevan