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МИД России: Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, но альтернативы миру нет

МИД России: Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, но альтернативы миру нет Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы все прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении
В регионе
26 июля 2023 г. 13:00
МИД России: Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, но альтернативы миру нет

Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы все прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы",- заявила она.

Захарова отметила, что процесс примирения Азербайджана и Армении должен охватывать и гуманитарную сферу. "Как было отмечено в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана, Армении от 31 октября 22 года, важно формировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Азербайджана и Армении при российском содействии, также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi asan getmir, lakin sülhün alternativi yoxdur”
Версия на английском языке Russian MFA: Armenian-Azerbaijani normalization is not an easy process, but there is no alternative to peace

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