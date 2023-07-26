МИД России: Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, но альтернативы миру нет

Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы все прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении

Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы все прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Рассчитываем, что упомянутые контакты состоятся в ближайшие месяцы",- заявила она.

Захарова отметила, что процесс примирения Азербайджана и Армении должен охватывать и гуманитарную сферу. "Как было отмечено в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана, Армении от 31 октября 22 года, важно формировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Азербайджана и Армении при российском содействии, также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран", - сказала она.