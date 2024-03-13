МИД России: Армения уклоняется от предметного договора на площадке ОДКБ

Армения уклоняется от предметного договора на площадке ОДКБ, это вызовет недоумение.

Армения уклоняется от предметного договора на площадке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это вызовет недоумение.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос News.ru.

Захарова отметила, что Москву настораживает "контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика", которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике этой организации.

"Есть налаженные каналы взаимодействия, но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Ереване предпочитают буквально устраняться", - заявила официальный представитель МИД России.

