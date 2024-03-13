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МИД России: Армения уклоняется от предметного договора на площадке ОДКБ 

МИД России: Армения уклоняется от предметного договора на площадке ОДКБ  Армения уклоняется от предметного договора на площадке ОДКБ, это вызовет недоумение.
В регионе
13 марта 2024 г. 17:36
МИД России: Армения уклоняется от предметного договора на площадке ОДКБ 

Армения уклоняется от предметного договора на площадке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это вызовет недоумение.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос News.ru.

Захарова отметила, что Москву настораживает "контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика", которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике этой организации.

"Есть налаженные каналы взаимодействия, но от предметного экспертного диалога на площадке ОДКБ в Ереване предпочитают буквально устраняться", - заявила официальный представитель МИД России.

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Версия на английском языке Moscow says Yerevan avoids substantive dialogue on CSTO platform
Версия на азербайджанском языке ВидеоZaxarova: Ermənistan KTMT platformasında konkret razılaşmadan yayınır

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