МИД России: Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах

Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах.

Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Я не могу не прокомментировать эти пассажи о диверсификации внешнеполитической линии Армении без смены вектора. По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. На мой взгляд, это делается весьма отчетливо, с подачи или с подсказки Запада. С другой стороны, они пытаются это закамуфлировать", - заявила Захарова.