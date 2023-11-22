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МИД России: Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах

МИД России: Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах.
В регионе
22 ноября 2023 г. 16:52
МИД России: Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах

Армения отчетливо демонстрирует смену ориентации во внешних делах.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Я не могу не прокомментировать эти пассажи о диверсификации внешнеполитической линии Армении без смены вектора. По-моему, это откровенная попытка скрыть истинные намерения. Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах. На мой взгляд, это делается весьма отчетливо, с подачи или с подсказки Запада. С другой стороны, они пытаются это закамуфлировать", - заявила Захарова.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Armenia clearly demonstrates change in orientation in foreign affairs
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Ermənistan xarici siyasətdə dəyişiklik etdiyini açıq şəkildə göstərir”

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