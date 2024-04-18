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МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе

МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе Армении отводится лишь роль инструмента, с помощью которого США и Европейский союз хотят разжечь новый большой пожар на Южном Кавказе.
В регионе
18 апреля 2024 г. 13:33
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе

Армении отводится лишь роль инструмента, с помощью которого США и Европейский союз хотят разжечь новый большой пожар на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня в ходе брифинга.

По ее словам, США и коллективный Запад лишь умеют разжигать конфликты: "Мирить не умеют, урегулировать не умеют, останавливать кровопролитие не умеют".

"Мы [МИД РФ] не будем удивлены, если окажется, что обозначенные в документе под названием Building Armenia's Defense and Security Resilience планы, предполагающие замену российской военной базы и российских пограничников США-ЕС-НАТО, расширение их подрывной работы на границе Армении против Азербайджана и Ирана, а также переориентацию критически важной инфраструктуры и энергосистемы Армении с демонтажом Мецаморской АЭС, действительно навязывались Еревану представителями США и Евросоюза в ходе встречи высокого уровня в Брюсселе, состоявшейся 5 апреля", - сказала она.

Захарова отметила, что Вашингтон и Брюссель поставили перед собой целью слом всего массива связей между Арменией и Россией как в сфере безопасности, так и экономики, расшатывание механизмов региональной безопасности и экономического партнерства с опорой на ОДКБ и ЕАЭС.

"Западники, как мы понимаем, также стремятся рассорить ближайших соседей в лице Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, России, Турции, какие бы красивые слова про заботу о мире на Южном Кавказе они не говорили", - добавила она.

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Версия на английском языке Armenia casts as instrument for US, EU to escalate situation in South Caucasus, Russian MFA says
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Ermənistan Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirmək üçün ABŞ və Aİ üçün alətdir

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