О нас

МИД РФ: Заявления Пашиняна не вызывают ничего, кроме отторжения

МИД РФ: Заявления Пашиняна не вызывают ничего, кроме отторжения "Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву"
В регионе
25 сентября 2023 г. 16:53
МИД РФ: Заявления Пашиняна не вызывают ничего, кроме отторжения

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер", - заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что глава правительства Армении, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России: "Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ".

"Во многом в результате непоследовательной позиции армянского руководства, которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Упущено драгоценное время, за которое можно было существенно продвинуться в плане согласования мирного договора, делимитации границы и разблокирования региональных коммуникаций, что стало бы для Армении дополнительными факторами обеспечения безопасности", - заявили в МИД РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Pashinyan’s statements cause nothing but rejection

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
Захарова: МИД России находится в контакте с азербайджанской стороной
19 сентября 2023 г. 14:42
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
Президент Северного Кипра выразил поддержку Азербайджану в проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе
20 сентября 2023 г. 12:47
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
Президент: После Второй Карабахской войны более 300 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора
20 сентября 2023 г. 20:45
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi