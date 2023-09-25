МИД РФ: Заявления Пашиняна не вызывают ничего, кроме отторжения

"Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву"

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении МИД России.

"Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер", - заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что глава правительства Армении, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России: "Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ".

"Во многом в результате непоследовательной позиции армянского руководства, которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад, застопорилась реализация комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов. Упущено драгоценное время, за которое можно было существенно продвинуться в плане согласования мирного договора, делимитации границы и разблокирования региональных коммуникаций, что стало бы для Армении дополнительными факторами обеспечения безопасности", - заявили в МИД РФ.