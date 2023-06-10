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МИД РФ заявил о неизбежной реакции на закрытие Исландией посольства в Москве

МИД РФ заявил о неизбежной реакции на закрытие Исландией посольства в Москве Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.
В регионе
10 июня 2023 г. 15:48
МИД РФ заявил о неизбежной реакции на закрытие Исландией посольства в Москве

Принятое властями Исландии решение о понижении уровня дипотношений с Россией рушит весь комплекс российско-исландского взаимодействия, которое традиционно базировалось на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства, одной из первых признав его независимость, много сделала для защиты интересов Исландии в непростые для исландского народа времена.

Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отметим, что вчера МИД Исландии объявил о том, что с 1 августа закрывает посольство в России. Исландия также потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства.

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