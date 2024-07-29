МИД РФ: Запад ввел в отношении России около 20 тыс. санкций

Страны коллективного Запада ввели порядка 20 тыс. санкций в отношении экономики России.

Страны коллективного Запада ввели порядка 20 тыс. санкций в отношении экономики России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"На Россию наложено уже порядка 20 000 разных санкций ограничительных. Собственно, санкциями их называть нельзя, потому что санкции - это легитимная мера, вводимая Советом Безопасности [ООН], а это односторонние ограничительные меры", - сказал дипломат.

По словам Панкина, непрекращающийся процесс введения санкций со стороны США и ЕС направлен на то, Россия "ослабнет и упадет".