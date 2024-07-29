О нас

МИД РФ: Запад ввел в отношении России около 20 тыс. санкций

МИД РФ: Запад ввел в отношении России около 20 тыс. санкций Страны коллективного Запада ввели порядка 20 тыс. санкций в отношении экономики России.
В регионе
29 июля 2024 г. 14:22
МИД РФ: Запад ввел в отношении России около 20 тыс. санкций

Страны коллективного Запада ввели порядка 20 тыс. санкций в отношении экономики России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

"На Россию наложено уже порядка 20 000 разных санкций ограничительных. Собственно, санкциями их называть нельзя, потому что санкции - это легитимная мера, вводимая Советом Безопасности [ООН], а это односторонние ограничительные меры", - сказал дипломат.

По словам Панкина, непрекращающийся процесс введения санкций со стороны США и ЕС направлен на то, Россия "ослабнет и упадет".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Kremlin says West imposed nearly 20,000 on Russian economy
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Qərb Rusiyaya qarşı 20 minə yaxın sanksiya tətbiq edib

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
23 июля 2024 г. 12:46
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi