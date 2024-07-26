МИД РФ: Запад мешает поставлять удобрение нуждающимся странам

Западные страны стремятся блокировать поставки российского продовольствия и удобрений нуждающимся странам на фоне санкций и протекционизма.

Западные страны стремятся блокировать поставки российского продовольствия и удобрений нуждающимся странам на фоне санкций и протекционизма.

Как передает Report , об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на министерской встрече Группы двадцати в Рио-де-Жанейро.

"Показатели голода и недоедания, которые приводятся организациями системы ООН, рисуют крайне неблагополучную и шокирующую картину, показывающую, что порядка 50 млн человек - прежде всего в странах Сахеля, секторе Газа, в Афганистане, Йемене, Сирии - находятся на грани голодной смерти.

Ситуация в Газе остается наиболее тяжелой, так как население там практически в полном составе не получает достаточно пищи. Вынуждены констатировать, что на этом фоне коллективный Запад продолжает кампанию дезинформации, усиливает зажим поставок российского продовольствия и удобрений нуждающимся развивающимся странам, пытаясь одновременно скрыть истинные причины негативных тенденций, а именно собственные просчеты и ошибки в финансовой, экономической и энергетической сферах", - указал он.

"Разгул санкций, протекционизм и вмешательство Запада в функционирование цепочек поставок лишь усиливают искажения на рынках и ценовые колебания", - добавил замглавы МИД РФ.

Панкин подчеркнул, что Россия продолжает ответственно и добросовестно исполнять свои обязательства по контрактам в части экспорта продовольствия, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.