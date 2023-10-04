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МИД РФ: Зангезурский коридор поспособствует процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: Зангезурский коридор поспособствует процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном Россия видит в реализации этого проекта Зангезурского коридора существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку.
В регионе
4 октября 2023 г. 14:46
МИД РФ: Зангезурский коридор поспособствует процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия видит в реализации проекта Зангезурского коридора существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Рассматривается проект восстановления транспортного маршрута, который соединяет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через Армению. Видим в реализации этого проекта существенный потенциал для продвижения по пути нормализации отношений между Ереваном и Баку. И, конечно, все зависит от политической воли стран и готовности выйти на конкретные договоренности", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Zəngəzur dəhlizi Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə töhfə verəcək”
Версия на английском языке Moscow: Zangazur corridor to promote normalization of relations between Baku and Yerevan

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