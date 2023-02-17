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МИД РФ вызвал послов Италии и Нидерландов в Москве

МИД РФ вызвал послов Италии и Нидерландов в Москве Посол Италии в Москве вызван в МИД России в пятницу.
В регионе
17 февраля 2023 г. 16:27
МИД РФ вызвал послов Италии и Нидерландов в Москве

Посол Италии в Москве вызван в МИД России в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что итальянскому послу выразили недоумение в связи с отменой в Италии в последнее время выступлений ряда российских исполнителей.

"Россия не намерена вводить ограничения в отношении деятелей культуры из Италии при соблюдения той же линии со стороны Рима", заявили в российском МИД.

Кроме того, сообщается, что вчера был вызван и посол Нидерландов.

Сообщается, что у властей Нидерландов потребовалось прекратить попытки безосновательно возложить на российскую сторону ответственность за катастрофу MH-17.

Послу Нидерландов заявлено о неприемлемости политики Амстердама, препятствующей выполнению посольством России своих прямых функций.

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